Coreia do Norte parabeniza Ahmadinejad pela reeleição O governo norte-coreano parabenizou o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, por sua reeleição e desejou a ele sucesso na tentativa de frustrar a interferência estrangeira em seu país, informou hoje a mídia estatal da Coreia do Norte. Ontem, o chefe de Estado de fato da Coreia do Norte, Kim Yong Nam, divulgou uma nota na qual afirmou que a vitória de Ahmadinejad nas urnas reflete o apoio e a confiança do povo iraniano no presidente.