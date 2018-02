Coreia do Norte pede a estrangeiros que saiam do país O governo da Coreia do Norte pediu nesta terça-feira que todos as empresas e turistas estrangeiros e deixem o país, afirmando que Pyongyang e Seul estão à beira de uma guerra nuclear. A nova ameaça parece ser uma tentativa de manter a região em suspense sobre as reais intenções do governo norte-coreano.