Coréia do Norte pede ao Japão que esqueça os seqüestrados A Coréia do Norte pediu nesta terça-feira, 20, ao Japão que pare de insistir no tema dos japoneses seqüestrados e cumpra o acordo assinado em Pequim no diálogo de seis lados para a desnuclearização da península coreana. A Coréia do Norte afirmou ainda que o problema de seqüestrados já está resolvido e exigiu que o Japão indenize as vítimas dos crimes cometidos durante a colonização japonesa durante a primeira metade do século XX. Segundo a Agência Central de Notícias norte-coreana (KCNA), o regime comunista criticou Tóquio por considerar a insistência algo "proposital" do setor mais à direita do governo japonês, que não deseja a desnuclearização da península e a normalização das relações diplomáticas. Representantes dos dois países estão reunidos em Pequim para mais uma nova rodada do diálogo de seis lados, do qual também participam Coréia do Sul, China, Rússia e Estados Unidos. Este mês, Coréia do Norte e Japão fracassaram na tentativa de chegar a um consenso no grupo de trabalho convocado em Hanói com a intenção de normalizar as relações entre os dois países. O Japão tem reafirmado que não oferecerá ajuda à Coréia do Norte enquanto não se resolver o problema dos japoneses seqüestrados pela espionagem norte-coreana. Pyongyang lembra que a ajuda faz parte do acordo multilateral de 13 de fevereiro, em troca do fim do programa nuclear norte-coreano.