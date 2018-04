Coreia do Norte pede fim de sanções antes de diálogo nuclear

A Coreia do Norte reiterou nesta segunda-feira, 18, que não retomará diálogo nuclear se não forem suspensas previamente as sanções impostas contra o país, informou a agência oficial norte-coreana KCNA.

Veja também:

Coreia do Sul rejeita proposta norte-coreana para fim de guerra

Linha do tempo: Ameaça nuclear norte-coreana

Especial: As origens do impasse norte-coreano

Em comunicado, um porta-voz do Ministério de Exteriores norte-coreano pediu que fossem eliminadas as "causas" que bloquearam essas negociações, antes de retomar a reunião de seis lados sobre seu programa nuclear.

"Se nos sentamos à mesa de diálogo ainda sob sanções, não será um diálogo igualitário, mas se transformará em reunião entre acusado e juiz", acrescentou o porta-voz norte-coreano, que insistiu que seu país não se opõe ao diálogo nuclear nem tem razões para atrasá-lo.

O comunicado norte-coreano chega após os Estados Unidos declararem na semana passada que as sanções contra o regime comunista norte-coreano serão suspensas assim que Pyongyang retomar o diálogo multilateral, que envolve também China, Japão, Rússia e Coreia do Sul.

Em abril, a Coreia do Norte considerou morta a reunião de seis lados após a condenação da ONU ao lançamento de um foguete de longo alcance, que foi seguido de seu segundo teste nuclear subterrâneo.

Além disso, a Coreia do Norte reiterou hoje a demanda feita na semana passada para celebrar uma reunião para debater um tratado de paz que substitua o armistício que encerrou a Guerra da Coreia (1950-1953).

Por meio do jornal Rodong Sinmun do Partido dos Trabalhadores norte-coreano, a Coreia do Norte chamou a vizinha do Sul a trabalhar para melhorar as relações bilaterais. "A deterioração das relações entre Coreia do Norte e do Sul, apesar de nossos esforços, se deve à postura anacrônica e de anti-unificação promovida pelas autoridades sul-coreanas", indicou o regime de Pyongyang.

O comentário chegou depois de a Coreia do Norte ameaçar na sexta-feira passada com uma "guerra santa" a Coreia do Sul em resposta aos planos de invasão de Seul e Washington em caso de instabilidade política no país comunista.

Apesar das ameaças da semana passada, a Coreia do Norte autorizou hoje a viagem de uma delegação sul-coreana prevista para amanhã no complexo industrial de Kaesong, situado na fronteira com Coreia do Sul, para discutir a forma de melhorar o funcionamento desse parque conjunto. Essa reunião será o primeiro encontro oficial que realizam ambos os países neste ano.