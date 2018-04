Coreia do Norte pede tratado de paz e fim de sanções

A Coreia do Norte propôs nesta segunda-feira, 11, concluir um tratado de paz para concluir a Guerra da Coreia, interrompida por uma trégua em 1953, e o fim das sanções ao país para retomar as negociações sobre seu programa nuclear.

O ministério das Relações Exteriores do país disse em comunicado que a retomada das conversas no grupo dos seis (Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, China, Rússia e EUA)depende da construção de confiança entre Pequim e Washington.

Antes de discutir a questão nuclear, Pyongyang defende a assinatura de um tratado para encerrar a Guerra da Coreia, a causa de todas as relações hostis, segundo o regime comunista.

A trégua de 1953 deixa a península coreana tecnicamente em guerra desde então. O acordo foi assinado pelos EUA, China e Coreia do Norte, mas não pela Coreia do Sul.