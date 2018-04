Coreia do Norte pede tratado de paz e fim de sanções

Pyongyang exige há anos um tratado de paz, mas o enviado especial para os Direitos Humanos na Coreia do Norte afirmou, em Seul, que o regime comunista deve melhorar sua "pavorosa" conduta no setor de direitos humanos, antes da normalização das conversas.

Washington e Pyongyang nunca tiveram relações diplomáticas por causa da Guerra da Coreia. Com isso, a península permanece tecnicamente em guerra. Os EUA resistem a firmar um tratado com a Coreia do Norte. Washington afirma, porém, que o tema pode ser discutido no âmbito das negociações em seis partes sobre as armas nucleares de Pyongyang. Essas conversas não são realizadas há mais de um ano.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte indicou hoje, em comunicado, que não voltará ao fórum nuclear a menos que as conversas comecem com um tratado de paz. No ano passado, o país comunista se retirou das negociações nucleares, em protesto contra sanções internacionais impostas após o lançamento de um míssil de longo alcance.