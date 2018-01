Coréia do Norte perto de obter material para arma atômica A Coréia do Norte informou que está quase terminando de reprocessar as 8 mil barras de combustível nuclear, que poderão ser transformadas em várias bombas atômicas em poucos meses. A Coréia do Norte havia informado sobre o reprocessamento em 18 de abril, mas funcionários dos EUA e da Coréia do Sul disseram que não podiam confirmar o fato e sugeriram que o Estado comunista poderia estar blefando. No mês passado, funcionários norte-coreanos confirmaram a diplomatas americanos, durante reuniões em Pequim, o reprocessamento das barras. O impasse nuclear começou em outubro, quando um funcionário norte-coreano admitiu que a Coréia do Norte tinha um programa nuclear secreto, violando um acordo de 1994.