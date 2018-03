Coréia do Norte planeja mais quatro usinas nucleares A Coréia do Norte planeja a construção de mais quatro usinas nucleares - todas elas mais potentes que a de Yongbyon -, informou o diretor do Departamento de Energia norte-coreano, Kim Jae-rok, em entrevista ao jornal londrino Sunday Telegraph. A notícia coincidiu com as comemorações de uma das mais importantes datas da Coréia do Norte - senão a mais importante: o aniversário do líder Kim Jong-il, que aos 61 anos passa a ser definido como "estrela guia da unificação nacional". A usina de Yongbyon é alvo de suspeita pelos Estados Unidos de ser a base de um programa de armas nucleares supostamente mantido por Pyongyang. Segundo o responsável pela política energética norte-coreana, cada uma das novas centrais vai gerar 200 megawatts de energia - capacidade 40 vezes maior que a de Yongbyon. Dessa usina, os cientistas norte-coreanos estariam retirando plutônio, componente fundamental para fabricação de bombas atômicas. "Medidas urgentes são necessárias para lidar com a falta de energia em nosso país", disse Kim ao jornal londrino, assegurando que a Coréia do Norte não está produzindo armas em suas instalações nucleares atuais. Suas palavras, no entanto, contrastam com a de funcionários do governo que chegaram a ameaçar os Estados Unidos com represália nuclear em caso de um ataque ao território norte-coreano.