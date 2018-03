Coréia do Norte planeja retomar desarmamento nuclear A Coréia do Norte planejava hoje retomar o desmantelamento de seu programa nuclear pela primeira vez em dois meses. No sábado, os Estados Unidos retiraram o regime comunista de uma lista de nações promotoras do terrorismo, em troca de um pacto pelo desarmamento norte-coreano. Pyongyang avisou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que retomaria o desmantelamento do reator nuclear de Yongbyon e permitiria aos inspetores internacionais que retomem suas atividades. Os planos foram detalhados em um documento confidencial enviado pelo país à AIEA, obtido pela agência de notícias Associated Press. Outras medidas de segurança, como a instalação de câmeras, também seriam retomadas. A Coréia do Norte e os Estados Unidos anunciaram um acordo sobre a verificação após a viagem do enviado norte-americano Christopher Hill a Pyongyang para negociações. A ONU saudou o avanço. O Japão reiterou que apenas participará da ajuda ao país após a resolução do tema dos seqüestros de cidadãos japoneses realizados por agentes norte-coreanos, na década de 1970 e 1980.