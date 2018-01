Coréia do Norte pode lançar mais mísseis nos próximos dias O ministro da Defesa da Coréia do Sul, Yoon Kwang-Ung, admitiu a possibilidade de a Coréia do Norte lançar mais mísseis nos próximos dias. Falando a um comitê parlamentar, o ministro considerou que o risco existe, levando em conta os preparativos para os testes dos últimos dois meses e os equipamentos e instalações na Coréia do Norte. O conselheiro presidencial de Política Externa e Segurança, Suh Choo-Suk, também não descartou a possibilidade e afirmou que o governo sul-coreano trabalha com esta hipótese. O assessor explicou que a Coréia do Norte está promovendo "um ato de pressão política". A intenção norte-coreana, acrescentou, é tentar mudar o sistema de conversações multilaterais sobre o seu programa nuclear, passando para um diálogo bilateral com os Estados Unidos. Autoridades militares sul-coreanas, citadas pelo canal de televisão YTN, desmentiram as notícias sobre os preparativos da Coréia do Norte para lançar um segundo míssil de longo alcance Taepodong-2. Uma autoridade militar, citada pela rede, informou que não há indícios de um segundo lançamento de Taepodong-2 nas fotos tiradas nas últimas horas por satélites espiões. No entanto, podem ser disparados a qualquer momento novos mísseis de curto e médio alcance, do tipo Scud e Rodong.