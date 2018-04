Coreia do Norte pode realizar novo teste nuclear, diz jornal

A Coreia do Norte parece estar se preparando para um terceiro teste nuclear, informou hoje o jornal sul-coreano Chosun Ilbo.

A notícia é divulgada dias após os norte-coreanos afirmarem que estão prontos para retornar às negociações sobre o programa nuclear do país.

Fontes do governo de Seul, porém, dizem não ter evidências concretas de que o Estado comunista está preparando esse teste.

Os funcionários sul-coreanos lembraram que Seul e seus aliados monitoram atentamente o que ocorre nas instalações nucleares norte-coreanas.

Jornal mais vendido da Coreia do Sul, o Chosun Ilbo afirmou que satélites dos EUA detectaram movimentos de pessoal e veículos no local onde a Coreia do Norte realizou seus dois primeiros testes nucleares, em 2006 e 2009.

Aparentemente, Pyongyang também está restaurando túneis demolidos durante os dois primeiros testes, segundo uma fonte que pediu anonimato. "Porém é improvável que realize o teste logo. Isso deve levar mais três meses (de preparação até o teste", calculou a fonte.

Um porta-voz das Forças Armadas sul-coreanas disse que não há "prova concreta" para sustentar essa versão.

O último teste nuclear da Coreia do Norte ocorreu em maio de 2009. O primeiro foi em outubro de 2006, e nos dois casos o local dos testes foi Punggye-ri, na província de Hamgyong Norte.

O teste de 2009 ocorreu um mês após o país desistir de um diálogo em seis partes pelo desarmamento nuclear.

No sábado, 16, a Coreia do Norte afirmou estar pronta para retomar esse diálogo pelo seu desarmamento. Segundo o país, porém, os EUA e outras nações "não estão prontas" para as conversas.

Washington afirma que Pyongyang deve primeiro melhorar suas relações com Seul e mostrar sinceridade sobre sua intenção de se desarmar, antes da volta ao diálogo.

Um alto funcionário da chancelaria sul-coreana disse ontem que a Coreia do Norte deve permitir que os inspetores visitem as instalações nucleares e declare uma moratória em suas atividades nessa área, antes da volta ao diálogo. As informações são da Dow Jones.