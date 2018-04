Coreia do Norte pode voltar a lista de países terroristas

A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, disse neste domingo, 7, que a administração do presidente Barack Obama está considerando incluir a Coreia do Norte novamente em sua lista de países terroristas.

O recente teste nuclear realizado pelo país e o lançamento de mísseis geraram críticas e preocupação em todo o mundo.

Hillary disse no programa de TV This Week, da rede ABC, que as ações da Coreia do Norte estão indo contra as razões pelas quais o país havia sido excluído da lista.

A administração do ex-presidente George W. Bush retirou a Coreia do Norte da lista depois de o país dizer que desmantelaria suas instalações de armas nucleares. Desde então, o país tem se recusado a cumprir a promessa. As informações são da AP.