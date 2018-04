Hillary disse no programa de TV "This Week", da rede ABC, que as ações da Coreia do Norte estão indo contra as razões pelas quais o país havia sido excluído da lista.

A administração do ex-presidente George W. Bush retirou a Coreia do Norte da lista depois de o país dizer que desmantelaria suas instalações de armas nucleares. Desde então, o país tem se recusado a cumprir a promessa. As informações são da AP.