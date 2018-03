Coréia do Norte poderá fazer teste nuclear até dezembro A Coréia do Norte possui plutônio para fabricar até uma dezena de bombas atômicas e poderá realizar um testes nuclear antes do final deste ano, disse neste domingo o diplomata norte-americano Kenneth Quinones. Segundo ele, o programa nuclear norte-coreano "avança muito depressa" e "o tratamento (de plutônio irradiado) já terminou ou está prestes a terminar, podendo a Coréia do Norte estar apta a fabricar de seis a dez armas nucleares", afirmou . Segundo ele, se a Coréia do Norte quiser usar a questão nuclear nas negociações com os Estados Unidos, terá de testar as armas. "É possível que eles realizem um teste daqui até dezembro", afirmou Quinones, em entrevista ao jornal Daily Yomiuri.