Coréia do Norte poderá ter bomba nuclear antes de junho, dizem EUA O secretário de Defesa norte-americano, Donald Rumsfeld, afirmou hoje que a Coréia do Norte poderá ter antes de junho material nuclear para a construção de seis a oito bombas nucleares. "Se eles começaram a relançar sua fábrica de reprocessamento, poderão ter material nuclear suficiente para construir entre seis e oito armas nucleares", disse Rumsfeld, que está em Munique, na Alemanha, participando da 39ª Conferência de Segurança e Defesa Internacional. O governo norte-coreano informou nesta semana que reativou os planos nucleares para a geração de energia e não para fins militares. No entanto, disse que poderá atacar os Estados Unidos preventivamente, antes que os norte-americanos ataquem. Segundo o secretário de Defesa, a Coréia do Norte "é um país líder mundial na proliferação de tecnologia de mísseis balísticos, com a possibilidade de que em maio ou junho tenha material nuclear para construir armas suplementares". Sem citar a Coréia do Norte, Rumsfeld destacou que "os novos riscos da proliferação de armas de destruição de massa" requerem uma reação "preventiva". "Nosso desafio hoje é mais difícil: prevenir, antes de que se produza um ataque. Chegamos a um ponto em que a margem de erro que tínhamos antes não existe mais", disse.