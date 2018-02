Coreia do Norte prende 4 sul-coreanos que entraram no país

Associated Press,

Quatro sul-coreanos estão sendo investigados por entrarem ilegalmente na Coreia do Norte, disseram fontes oficiais do país nesta quinta-feira, 25.

A agência oficial norte coreana afirmou que autoridades "recentemente prenderam quatro sul-coreanos que entraram ilegalmente" no país vizinho. O documento não forneceu mais detalhes.

O anúncio foi feito semanas depois da Coreia do Norte ter libertado um missionário americano detido por cruzar ilegalmente a fronteira entre as Coreias no Natal.