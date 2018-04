Coreia do Norte prepara lançamento de satélite A Coreia do Norte anunciou hoje estar preparando o lançamento de um satélite. Vizinhos e os EUA, entretanto, acreditam tratar-se, na realidade, de um teste de lançamento de míssil de longo alcance. Se realizado, o teste com o míssil Taepodong-2 violaria resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Semana passada, o país comunista declarou ter "direito ao desenvolvimento espacial". Mas o país já usou estes mesmos termos quando lançou o míssil Taepodong-1, em 1998, ocasião em que também alegou estar colocando em órbita um satélite. Coreia do Sul, Japão e EUA alertaram Pyongyang para que não lançasse nenhum míssil, lembrando que a manobra iria resultar em novas sanções internacionais, além de ameaçar a disposição de Washington de tentar melhorar suas relações com a nação comunista.