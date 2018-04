Coreia do Norte prepara novo teste com míssil Embarcações pesqueiras chinesas se retiraram das águas nas proximidades da fronteira marítima entre as duas Coreias, informou uma autoridade militar sul-coreana na quarta-feira. Isto indica que a Coreia do Norte pode estar prestes a testar o lançamento de um míssil de curto alcance. Reportagens norte-americanas e sul-coreanas disseram que a Coreia do Norte, em mais uma medida que pode aumentar as tensões na região, arranjou mais preparativos para o teste do míssil Taepodong-2. O lançamento pode ser possível dentro de um mês. A Coreia do Norte costuma ordenar às suas embarcações que saiam das águas do Mar Amarelo, quando conduz este tipo de teste. A China é o aliado mais próximo da Coreia do Norte -- é a maior benfeitora do empobrecido país. "Os barcos de pesca (chineses) desapareceram, não foram detectadas outras medidas incomuns", disse uma autoridade da aliança de Chefes Civis da Coreia do Sul, que pediu para não ser identificada. Ao testar mísseis de curto alcance na área, em outubro de 2008, a Coreia do Norte ordenou a suas embarcações que não navegassem alguns dias antes de soltar os míddeis, disseram autoridades sul-coreanas. Os mísseis de curto alcance norte-coreanos chegam a entre 100 e 150 km de distância, o que significa que podem atingir toda a área de Seul e muitas bases norte-americanas na Coreia do Sul. Especialistas dizem que a Coreia do Norte tem centenas de mísseis deste tipo e que eles provaram ser eficazes devido aos testes recentes.