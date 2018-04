Coreia do Norte proíbe passagem de barcos no Mar do Leste

A Coreia do Norte proibiu o trânsito de barcos na zona do Mar do Leste (Mar do Japão) entre a terça-feira, 9, e o dia 23, o que poderia ser um sinal de que prepara o lançamento de mísseis de médio alcance, informou a agência sul-coreana Yonhap.

A medida afeta uma área de 265 quilômetros desde a cidade costeira de Wonsan e "se estende até um ângulo de cerca de 45 graus ao noroeste", explicaram fontes do Instituto Nacional de Estudos Oceanográficos da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte proibiu em 1º de junho a navegação de seus barcos em uma área do Mar Ocidental (Mar Amarelo), desde onde fontes da defesa sul-coreana creem que o regime de Kim Jong-il prepara o lançamento de um míssil de longo alcance.

As tropas da Coreia estão em alerta após a segunda prova nuclear sul-coreana de 25 de maio e o posterior lançamento de vários mísseis de curto alcance no Mar do Leste ou do Japão.

Fontes oficiais de Seul consideram que a Coreia do Norte prepara o disparo de mísseis de alcance médio na zona de Anbyon, na província de Gangwon.