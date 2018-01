Coréia do Norte proíbe uso de dólar no país O governo norte-coreano proibiu hoje o uso do dólar no país e deu um prazo até o fim do mês para aqueles que têm a moeda americana realizarem a troca por euros, segundo informaram meios de comunicação oficiais. O Banco da Coréia do Norte emitiu uma notificação para todas as representações diplomáticas na capital, e também a todos os cidadãos estrangeiros, informando que a partir de 1.º de dezembro a moeda americana não será mais válida em todo o território nacional. Analistas acreditam que a medida tem motivações políticas contra a política de linha dura adotada pelo governo dos EUA.