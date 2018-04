Coreia do Norte promete 'ofensiva sem misericórdia' A Coreia do Norte disse hoje que vai usar armas nucleares numa "ofensiva sem misericórdia" caso seja provocada. A retórica parece ter como objetivo dissuadir qualquer punição internacional por causa do recente teste nuclear norte-coreano. "Nossa dissuasão nuclear será um forte meio de defensa... bem como uma ofensiva sem misericórdia será um ataque retaliatório àqueles que tocarem a dignidade e a soberania do país nem que seja um pouco", dizia a agência Central Coreana de Notícias.