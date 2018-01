Coréia do Norte propõe à do Sul retomada do diálogo A Coréia do Norte propôs neste sábado à Coréia do Sul a retomada do diálogo em alto nível nos dias 27 e 29 em Pyongyang, capital norte-coreana, confirmaram funcionários do governo sul-coreano. O regime comunista norte-coreano adotou a decisão um dia depois de ter anunciado o reprocessamento de 8 mil barras de urânio para produção de plutônio, matéria-prima das armas nucleares, e ter posto em perigo planejadas negociações com os Estados Unidos e a China sobre seu programa nuclear. Segundo a agência noticiosa estatal norte-coreana KCNA, a proposta do governo de Pyongyang foi feita por meio de um telefonema a altos funcionários do governo sul-coreano baseados em Panmunjon - na fronteira entre os dois países.