Coreia do Norte propõe reunião entre ministros da Defesa com Seul

SEUL - A Coreia do Sul recebeu nesta quinta-feira, 20, uma proposta da Coreia do Norte para conversas entre os ministros da Defesa de ambos os países, de acordo com fontes que não quiseram se identificar.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul decidiu aceitar a proposta da Coreia do Norte, mas o porta-voz do ministério disse que ainda não foi decidido se as negociações seriam realizadas a nível ministerial. "O governo também pretende propor negociações entre altas autoridades sobre a desnuclearização", disse o porta-voz.

O convite norte-coreano é a mais nova tentativa da retomada de conversas entre o dois vizinhos asiáticos, que vivem em elevada tensão desde novembro, quando a Coreia do Norte disparou contra uma ilha sul-coreana e matou dois militares e dois civis.

Os dois países não encerraram formalmente a Guerra da Coreia (1950-1953) e frequentemente entram em atrito. Além disso, a Península Coreana vive a tensão sobre o programa nuclear norte-coreano, que Pyongyang se recusa a abandonar.