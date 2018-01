Coréia do Norte propôs deixar programa nuclear, diz chinês A Coréia do Norte propôs desmantelar seu programa nuclear em conversações realizadas na semana passada em Pequim com os EUA, se Washington abandonar o que os coreanos classificam de atitude hostil. Foi o que disseram diplomatas ocidentais, informados por um funcionário chinês. Segundo os diplomatas, Pyongyang teria se oferecido até mesmo para suspender os testes de mísseis balísticos e bloquear as exportações desses mísseis. Além disso, teria oferecido permissão para a entrada no país de inspetores nucleares. A informação, dada pelo maior especialista chinês em Coréia do Norte, foi uma atitude rara por parte da China, na esperança de desarmar o impassse nuclear entre Washington e Pyongyang.