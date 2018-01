Coréia do Norte quer que EUA retire sanções em 30 dias O vice-ministro de Relações Exteriores da Coréia do Norte, Kim Kye Gwan disse que os Estados Unidos precisam retirar as sanções impostas contra o país, como parte do acordo de desarmamento nuclear norte-coreano, segundo reportagens publicadas nesta sexta-feira, 9. De acordo com uma reportagem do jornal Yomiuri , Kim, que estava a caminho de Nova York, fez uma parada em Tóquio no final desta quinta-feira, 9, e afirmou que Pyongyang movimento americano para que interrompa programa nuclear. "Os EUA prometeram resolver as questões das sanções contra a Coréia do Norte em 30 dias. Se esta promessa for mantida, nós abandonaremos nosso programa nuclear em 60 dias", Kim Sob um acordo fechado do dia 13 de fevereiro em Pequim, a Coréia do Norte deve finalizar seu programa nuclear e permitir que inspetores da ONU cheguem ao país em 60 dias. Em troca, os norte-coreanos receberiam 50 mil toneladas de combustível dos EUA, Coréia do Sul, Rússia, China e Japão. Os líderes norte-coreanas não concordavam com as sanções econômicas, mas após dezembro de 2006, as conversas cobre o impasse foram retomadas e o acordo foi fechado. No entanto, a Coréia do Norte espera que os EUA retire as sanções em 30 dias. Kim esteve em Nova York com o grupo que fechou o acordo em fevereiro.