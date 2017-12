Coréia do Norte quer retomar diálogo com Coréia do Sul Em uma repentina mudança de política internacional, o governo da Coréia do Norte propôs neste domingo que as negociações com a Coréia do Sul sejam retomadas o mais rápido possível. "Nós queremos que o diálogo entre as Coréias do Norte e Sul sejam reabertas o mais rápido possível, para abrir uma estrada mais ampla para a reconciliação, unidade e unificação nacional", afirmou o governo norte-coreano em uma mensagem transmitida pela Rádio Pyongyang. A mensagem foi assinada por Im Dong Ok, vice-diretor da Comissão da Coréia do Norte para Unificação Pacífica da Pátria e foi enviada ao ministro da Unificação sul-coreano, Lim Fong-won. China A comissão norte-coreana é uma poderosa organização, que tem a tarefa de administrar a unificação com a Coréia do Sul. A proposta é anunciada um dia antes de o presidente da China, Jiang Zemin, chegar à Coréia do Norte para uma visita oficial de três dias. Oficiais chineses disseram que Jiang vai se aproveitar da viagem para estimular as negociações de paz entre as Coréias do Norte e do Sul. Visita O anúncio para a retomada das negociações também acontece um dia antes do Parlamento sul-coreano votar a demissão de Lim Fong-won, ministro da Unificação. Há duas semanas, uma delegação da Coréia do Sul visitou a Coréia do Norte para celebrar a independência das duas Coréias do domínio japonês. Durante a visita, alguns dos representantes sul-coreanas teriam supostamente elogiado o governo norte-coreano. Assim que voltaram da viagem, sete representantes sul-coreanos foram presos por terem violado a lei de segurança anticomunista. As conversas de paz e unificação entre as duas Coréias estão suspensas desde março, por causa de tensões entre a Coréia do Norte com os Estados Unidos.