Coréia do Norte quer retomar negociações sobre armas A Coréia do Norte anunciou neste sábado sua disposição para retomar no início de 2004 as negociações sobre o desmantelamento de seu programa de armas nucleares, informou a agência de notícias KCNA, controlada pelo governo norte-coreano. Durante a semana, o vice-chanceler chinês Wang Yi reuniu-se em Pyongyang com líderes norte-coreanos, disse uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Coréia do Norte à KCNA. Wang e o vice-chanceler norte-coreano Kang Sok Ju "trocaram idéias sobre a realização das negociações entre as seis nações", prosseguiu a KCNA, referindo-se à continuidade das conversações entre China, Estados Unidos, Japão, Rússia e as Coréias do Norte e do Sul. As negociações foram iniciadas em agosto e suspensas sem acordo logo em seguida.