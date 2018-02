Coreia do Norte realiza desfile militar para comemorar 70 anos da formação do Exército

SEUL - A Coreia do Norte prevê comemorar nesta quinta-feira, 8, os 70 anos da fundação de seu Exército com um desfile militar em Pyongyang, um dia antes da inauguração, em território sul-coreano, dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Como de costume, as autoridades norte-coreanas não informaram o horário do desfile, que terá concentração na praça Kim Il-Sung, no centro de Pyongyang, nem se a TV estatal fará transmissão ao vivo.

Diferente de outras ocasiões e eventos similares, os meios de comunicação internacionais não terão acesso ao desfile, que ocorre em um dos momentos de maior distensão entre as Coreias.

Em janeiro, fotos de satélite indicavam que o país estava preparando um desfile militar, o que causou mal-estar em Seul pelo medo de que o evento pudesse ofuscar os acordos alcançados para que o país participasse da Olimpíada.

O Exército Popular da Coreia foi formado oficialmente no dia 8 de fevereiro de 1948. A data foi feriado nacional até 1978, quando o líder e fundador nacional Kim Il-sung decidiu mudar o "Dia da Fundação do Exército" para 25 de abril, data na qual estabeleceu sua guerrilha para lutar contra a ocupação japonesa em 1932.

No entanto, dado que este ano marca o 70.º aniversário da "transformação do Exército Popular da Coreia em forças armadas nacionais revolucionárias", de acordo com o convite enviado por Pyongyang, o regime quer dar destaque à data novamente.

Em abril do ano passado, o país expôs seu armamento militar no 105º aniversário do nascimento de Kim Il-Sung, fundador da Coreia do Norte. No mesmo mês, conduziu um grande exercício de artilharia para celebrar o 85.º aniversário de fundação de seu Exército, após a mudança.

Não está claro quais armamentos a Coreia do Norte apresentará nesta quinta-feira e até que ponto o desfile poderia prejudicar a melhora nas relações e a diminuição da tensão que vivem Seul e Pyongyang após os acordos alcançados em janeiro.

Os dois países concordaram na participação ampla da delegação de atletas e autoridades norte-coreanos nos Jogos de Inverno, que incluiria a irmã de Kim Jong-un, e também em desfilar juntos na cerimônia de abertura sob a mesma bandeira. /EFE