Coréia do Norte reativa laboratório que produz plutônio A Coréia do Norte começou a remover os lacres do laboratório de uma usina nuclear, usado para extrair plutônio a partir do combustível nuclear reprocessado, informou a Agência Internacional de Energia Atômica, ligada à ONU. "Hoje, eles começaram a trabalhar no laboratório de reprocessamento", disse Mark Gwozdecky, porta-voz da agência. "Eu estou me referindo ao corte dos lacres e desligamento de nossas câmeras (de monitoração)", acrescentou. Gwozdecky disse que a decisão do governo norte-coreano é grave, "porque não há nenhum outro propósito legítimo para a unidade do que separar o plutônio do combustível nuclear reprocessado". O plutônio é usado na produção de bombas atômicas.