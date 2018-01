Coréia do Norte receberá doação de toneladas de arroz A Coréia do Sul aceitou concordou em doar 400.000 toneladas de arroz à Coréia do Norte, depois de os dois lados terem resolvido uma discussão sobre o programa de armas nucleares supostamente mantido pelo país comunista. As duas Coréias concordaram também em conectar suas linhas ferroviárias em meados de junho, dentro da zona desmilitarizada que divide a Península Coreana há meio século, segundo comunicado conjunto emitido em Seul. Os dois lados iniciaram na terça-feira em Pyongyang negociações com relação a uma cooperação econômica, mas a reunião logo chegou a um impasse depois que delegados norte-coreanos criticaram uma reunião de cúpula realizada na semana passada entre os presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush, e da Coréia do Sul, Roh Moo-hyun, e alertaram sobre um "desastre inenarrável" para os coreanos. A disputa terminou hoje, quando o delegado norte-coreano Pak Chang Ryon conseguiu aplacar a ira sul-coreana. Segundo Pak, o "desastre inenarrável" queria dizer que as Coréias do Norte e do Sul "não deveriam causar desastres uma à outra com o aumento da confrontação". Desde meados dos anos 90, a empobrecida nação comunista depende da Coréia do Sul e outros doadores para alimentar seus cerca de 22 milhões de habitantes. Hoje, a Coréia do Sul anunciou ter planos de enviar quatro remessas de 100.000 toneladas de arroz e verificar sua distribuição aos necessitados.