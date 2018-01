Coréia do Norte refere-se a Bush como "imbecil" A Coréia do Norte chamou o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de um "imbecil" e um "tirano maior do que Hitler", que transformou "um mundo pacífico num pandemônio sem precedentes na história". Os comentários, feitos por um porta-voz do Ministério do Exterior, foram uma resposta a Bush, que na semana passada descreveu o líder da Coréia do Norte, Kim Jong-il, como "tirano". O porta-voz também reiterou que a Coréia do Norte não irá participar de um encontro preparatório para a próxima rodada de negociações sobre seu programa nuclear. A reunião está marcada par o fim do mês em Nova York, envolvendo, além da Coréia do Norte e Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coréia do Sul. Na semana passada, Bush afirmou que pediu aos outros países da região para ajudá-lo a dizer ao "tirano na Coréia do Norte: desarme-se, desarme-se". Em resposta, um porta-voz da chancelaria, segundo a agência estatal de notícias KCNA, disse que os comentários de Bush "provam claramente que a (Coréia do Norte) estava certa quando afirmou que ele é um imbecil político privado da moral mais elementar". "Bush é um tirano maior do que Hitler e seu grupo... é uma típica quadrilha de gângsteres políticos". Assim, a Coréia do Norte decidiu aumentar suas defesas "mil vezes".