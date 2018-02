Coreia do Norte rejeita dialogar com Coreia do Sul

As tensões na Península Coreana têm crescido nas últimas semanas, com Pyongyang ameaçando atacar a Coreia do Sul e os Estados Unidos por conduzirem testes militares conjuntos e por apoiarem as sanções impostas pela Organização das Nações Unidas (ONU) ao país após um teste nuclear em fevereiro.

Apesar de as ameaças serem amplamente consideradas retóricas, autoridades norte-americanas e sul-coreanas disseram acreditar que a Coreia do Norte pode testar o lançamento de um míssil de médio alcance na direção da ilha de Guam, que é território norte-americano.

A Coreia do Norte também ameaçou a Coreia do Sul ao retirar mais de 50 mil trabalhadores de um complexo industrial conjunto na divisa entre os dois países, negando aos sul-coreanos o acesso ao complexo. A manobra paralisou as atividades industriais da Coreia do Sul, ameaçando o fechamento do último projeto conjunto entre as duas Coreias.

Na última quinta-feira (11), Seul pressionou Pyongyang a discutir a retomada das operações no complexo. A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, tem buscado a paz com o país vizinho, em uma clara mudança de política em relação ao seu antecessor, Lee Myung-bak.

Neste domingo, no entanto, o Comitê para a Reunificação Pacífica da Coreia, baseado na Coreia do Norte, disse não ter intenção de negociar com a Coreia do Sul, a menos que o país abandone sua postura de confronto. As informações são da Associated Press.