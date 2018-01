Coréia do Norte rejeita pedido de inspeção de armas A Coréia do Norte rejeitou, nesta quinta-feira, o pedido dos Estados Unidos para que permita inspeções em seu programa de armamentos em busca de armas de destruição em massa. A chancelaria norte-coreana, em um comunicado publicado pela agência KCNA, indicou que o governo de Pyongyang não tem nenhuma ligação com o terrorismo, coopera de todas as formas na luta contra ele e, mesmo assim, os EUA colocam a Coréia do Norte na lista dos países que apóiam o terrorismo.