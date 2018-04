Coreia do Norte saca dinheiro de contas no exterior

Segundo o jornal, os recursos foram sacadas de quase todas as contas mantidas no exterior por indivíduos e empresas do país comunista. Na semana passada, antes que a resolução da ONU fosse aprovada, o jornal sul-coreano Chosun Ilbo disse que Seul havia passado aos EUA detalhes de 10 a 20 contas bancárias mantidas por norte-coreanos na China, na Suíça e em outros países. O jornal informou que as contas eram supostamente usadas para transações ligadas a pirataria, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Em 2005, o Departamento do Tesouro dos EUA colocou na lista negra o Banco Delta Ásia (BDA), de Macau, sob suspeita de lavagem de dinheiro e manipulação de dinheiro falso da Coreia do Norte. A medida congelou o acesso de Pyongyang a cerca de US$ 25 milhões no BDA e levou outros países a interromper as transações financeiras com o regime.

Os EUA liberaram os fundos do BDA em 2007 no âmbito de um pacto de desarmamento nuclear negociado entre seis países e que agora foi abandonado. As informações são da Dow Jones.