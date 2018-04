Coreia do Norte: sanção aumenta desejo de reforçar Exército

A Coreia do Norte disse neste sábado, 20, que as sanções das Nações Unidas não funcionarão no país comunista e apenas aumentarão a vontade de reforçar o Exército. O Rodong Sinmun, jornal oficial do Partido Comunista, afirmou que as sanções não prejudicarão o país, que tem economia autossustentável, e alertou que as ações poderão receber retaliações.

"É ridículo e desprezível para as forças inimigas clamar por endurecimento das sanções e bloqueios contra nós", disse o jornal. "Isso nem sequer machucaria um fio de cabelo das pessoas que têm vivido uma vida autossustentável, que vivem com os seus próprios meios, em sua própria terra."

A Coreia do Norte poderia responder a "tiros de espingarda com tiros de arma, a tiros de arma com mísseis e a armas nucleares com armas nucleares". "A nossa determinação em reforçar nossas Forças Armadas em centenas de milhares se torna mais firme a cada dia", acrescentou o diário em um longo comentário intitulado "A natureza do povo coreano."

As tensões na península coreana vêm aumentando desde que Pyongyang realizou o seu segundo teste nuclear no mês passado. Após o teste subterrâneo e os subsequentes lançamentos de mísseis, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução na semana passada que inclui sanções financeiras destinadas a reduzir a receita do país comunista.

A Coreia do Norte já tinha prometido construir mais bombas e iniciar um novo programa de armas baseado no enriquecimento de urânio, em resposta às sanções. Em Washington, uma autoridade de defesa dos EUA disse na sexta-feira que um destroier da Marinha dos EUA estava monitorando um navio norte-coreano possivelmente transportando mercadorias proibidas, como parte dos esforços internacionais para fazer cumprir as sanções da ONU.

O USS John S. McCain acompanhava o navio Kang Nam, o primeiro a ser controlado dentro da resolução imposta pela ONU há uma semana que proíbe transferências de armas de e para a Coreia do Norte, disse a autoridade. Autoridades do Pentágono se negaram a comentar sobre uma notícia na televisão de que o destroier seguia para interceptar a embarcação norte-coreana. As autoridades enfatizaram que as sanções da ONU não autorizam força militar e que Washington estava buscando uma estratégia diplomática.