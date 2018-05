Coreia do Norte será foco de cúpula entre Coreia do Sul e China O presidente da Coreia do Sul, Lee Myung-bak, pedirá nesta semana que a China use sua influência para pressionar a Coreia do Norte a mostrar prudência na delicada transição para uma nova liderança em Pyongyang, que está focada na projeção de uma imagem militarista.