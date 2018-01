Coréia do Norte tem e vai testar arma atômica, dizem EUA A Coréia do Norte não só pretende declarar oficialmente que possui armas nucleares como ainda conduzirá um teste atômico, disse uma autoridade dos Estados Unidos. O anúncio teria sido feito por representantes norte-coreanos durante uma reunião entre EUA, Coréia do Norte, China, Japão, Rússia e Coréia do Sul, realizada nesta semana em Pequim. Além disso, o vice-chanceler norte-coreano, Kim Young Il, afirmou que seu país tem os meios de lançar armas nucleares, numa aparente referência ao programa de mísseis da nação asiática. Kim disse que seu país estava adotando essa posição porque entende que os EUA ?claramente não pretendem? abandonar sua política hostil. Os serviços de espionagem dos Estados Unidos não encontraram sinais evidentes de que a Coréia do Norte esteja se preparando para testar uma arma atômica, disse uma autoridade do setor de defesa dos EUA, acrescentando, porém, que esse teste provavelmente seria subterrâneo e que os preparativos seriam muito difíceis de perceber.