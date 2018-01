Coréia do Norte teria mísseis capazes de atingir os EUA A Coréia do Norte instalou dois novos sistemas de mísseis que poderiam, pela primeira vez, ameaçar o território dos Estados Unidos, informa a edição desta terça-feira da revista especializada britânica Jane´s Defence Weekly. Funcionários americanos já disseram previamente que a Coréia do Norte testava foguetes lançados a partir de um submarino SSN6, de fabricação soviética, com alcance suficiente para atingir os EUA. A Jane´s publicou que os novos mísseis, aparentemente com base no mesmo tipo lançado pelo SSN6, têm alcance de 2.500 quilômetros ou mais. "Os foguetes balísticos lançados por submarino ou uma versão para ser adaptada em barcos deste novo sistema são possivelmente a maior ameaça" aos EUA, diz a publicação. "Isso possivelmente modificará a ameaça norte-coreana e finalmente poderá dar a seus líderes aquilo que buscavam havia muito tempo: a capacidade de ameaçar diretamente o território continental dos Estados Unidos", pondera.