Coréia do Norte testa míssil no mar do Japão A Coréia do Norte realizou testes com mísseis de defesa contra eventuais ataques por navios além de sua costa do leste, como parte de exercícios militares anuais. A informação foi inicialmente divulgada pelas autoridades japonesas e posteriormente confirmada por autoridades militares sul-coreanas. O míssil atirado no Mar do Japão não provocou acionamento de alerta nos países vizinhos. É o primeiro teste do tipo realizado desde abril. O míssil teria alcance de cerca de 100 quilômetros. As autoridades japonesas disseram, no entanto, que testes semelhantes foram feitos outras duas ou três vezes nesse ano.