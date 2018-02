Coréia do Norte testa três mísseis de curto alcance

A Coréia do Norte lançou três mísseis navais de curto alcance no que, aparentemente, foi um teste rotineiro de seu antigo arsenal, informaram neste sábado fontes governamentais à agência sul-coreana "Yonhap". Segundo estas fontes, o país comunista realizou na sexta-feira o teste dos três mísseis, do modelo soviético Styx, com alcance máximo de 45 quilômetros. Aparentemente, dois dos projéteis falharam. Esta é a segunda vez que a Coréia do Norte testa mísseis de curto alcance este ano no Mar Ocidental, onde as duas Coréias mantêm uma disputa sobre a fronteira comum. Um funcionário do Ministério da Defesa afirmou que, da mesma forma que em março, o lançamento de mísseis foi parte de "um exercício regular para testar o comportamento dos projéteis". A mesma fonte acrescentou que o lançamento não parece ter como objetivo provocar a Coréia do Sul, já que os mísseis foram lançados em direção ao território norte-coreano e muito ao norte da fronteira marítima.