Coreia do Norte testa três mísseis na costa leste

SEUL - A Coreia do Norte testou três mísseis de curto alcance em sua costa leste esta semana em um, aparentemente, exercício de rotina, disse uma autoridade sul-coreana nesta sexta-feira. Pyongyang lançou, na quarta-feira, o que pareciam ser mísseis KN-02, com alcance de 120 quilômetros, no mar do Japão (mar do leste), afirmou a autoridade do Ministério da Defesa sob condição de anonimato.

A Coreia do Norte com frequência conduz tais testes de curto alcance, mas às vezes esses exercícios coincidem com períodos de tensão.

O país também testou dois mísseis de curto alcance em sua costa leste no dia 19 de dezembro, o mesmo dia em que anunciou a morte do líder Kim Jong-il. O filho de Kim, Jong-un, foi proclamado líder supremo e foi oficialmente nomeado comandante do exército de 1,2 milhão de militares. As informações são da Dow Jones.