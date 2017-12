Coréia do Norte vai considerar proposta dos EUA O governo da Coréia do Norte afirmou neste sábado que vai considerar a proposta dos Estados Unidos pela qual o governo americano garantiria por escrito a segurança da Coréia em troca do desmantelamento do programa nuclear do país socialista. Trata-se de uma mudança na posição norte-coreana. Antes, Pyongyang havida classificado a proposta de George W. Bush de risível e indigna de consideração. A nova posição pode reabrir espaço para as negociações internacionais em torno do já longo impasse a respeito da construção de armas atômicas pela Coréia do Norte. Dona de um programa nuclear militar assumido em várias declarações oficiais, a Coréia do Norte poderia produzir bombas atômicas em grande quantidade em questão de meses. É o que garantem especialistas em energia nuclear.