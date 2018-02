Coréia do Norte vai demolir instalações nucleares, diz Seul A Coréia do Norte concordou em demolir a torre de resfriamento de seu principal complexo atômico, logo depois de declarar a existência de seu programa nuclear, disse uma autoridade sul-coreana na quarta-feira. A torre no complexo nuclear de Yongbyon, a cerca de 100 quilômetros da capital, Pyongyang, foi foco da vigilância norte-americana nos últimos anos, devido à suspeita de que o Norte mantinha um reator de enriquecimento de plutônio ali. "Vai constar no topo da declaração", disse Kim Sook, o enviado-chefe da Coréia do Sul para os encontros entre seis países que discutem o fim do programa nuclear norte-coreano, referindo-se à demolição da torre de resfriamento. Kim falou depois de retornar de Washington, onde se encontrou com negociadores nucleares japoneses e norte-americanos. Assim que a declaração for feita, os Estados Unidos devem tirar a Coréia do Norte de sua lista de Estados patrocinadores do terrorismo e suspender as sanções impostas pela lei intitulada "Negociando com o Inimigo". As medidas fazem parte de um acordo maior que a Coréia do Norte fez com a do Sul, os Estados Unidos, o Japão, a Rússia e a China, segundo o qual se compromete a abandonar todos os programas nucleares em troca de incentivos econômicos e diplomáticos. A torre de resfriamento faz parte de um reator atômico de cinco megawatts que produziu cerca de 50kg de plutônio. Especialistas dizem que isso é o suficiente para cerca de oito bombas nucleares. A Norte Coréia lançou seu artefato nuclear em outubro de 2006, em um teste considerado prova de que o país era tinha objetivos armamentistas, mas o sucesso do teste foi questionado pelo Sul. (Reportagem de Jack Kim)