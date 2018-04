Coreia do Norte vai suspender atividades nucleares

O anúncio foi feito mais de dois meses depois da morte do líder norte-coreano Kim Jong Il e sugere que a Coreia do Norte atendeu às principais precondições norte-americanas para reiniciar o processo de desarmamento em troca de ajuda, do qual Pyongyang se retirou em 2009.

A porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland, disse que a Coreia do Norte concordou em permitir que inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) verifiquem e monitorem a moratória no enriquecimento de urânio e confirmem a incapacidade de funcionamento de seu reator nuclear em Yongbyon.

De acordo com o comunicado de Nuland, os Estados Unidos se reunirão com a Coreia do Norte para finalizar os detalhes para um pacote de 240 mil toneladas de ajuda alimentar.

A Coreia do Norte emitiu um comunicado semelhante, embora com palavras diferentes, divulgado simultaneamente em Pyongyang.

Um porta-voz não identificado do Ministério de Relações Exteriores norte-coreano disse em comunicado divulgado pela agência estatal de notícias que Pyongyang havia concordado com a moratória nuclear e com a permissão para o trabalho de inspetores da AIEA, "tendo em vista a manutenção de uma atmosfera positiva" para as conversações entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

O anúncio ocorre após negociações realizadas em Pequim na semana passada entre negociadores dos Estados Unidos e Coreia do Norte, as primeiras desde que as negociações foram suspensas após a morte de Kim, em dezembro.

Antes da morte do líder norte-coreano, os dois países estavam perto de fechar tal acordo, que parece atender às precondições norte-americanas para a retomada nas negociações, suspensas três anos atrás. As informações são da Associated Press.