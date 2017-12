Coréia do Norte volta a ameaçar com explosão atômica A Coréia do Norte sugeriu uma vez mais que poderá testar uma arma atômica, em nova escalada da crise entre o país comunista e os Estados Unidos. Em comentários atribuídos a um porta-voz de sua Chancelaria, o governo norte-coreano disse que iria ?abrir sua dissuasão nuclear para o público, como uma força física?. O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, reagiu com cautela. ?Eles disseram coisas assim antes?, ponderou Powell. ?Só não sei se é para valer?. Não obstante, a fala de Pyongyang foi o sinal mais forte, até agora, de que a Coréia do Norte testará uma arma nuclear para provar seu poderio. Suspeita-se que o país esteja ampliando seu arsenal atômico, estimado em uma ou duas bombas. ?Quando a hora apropriada chegar, a DPRK tomará a medida de abrir sua dissuasão nuclear para o público como uma força física, e então não haverá mais necessidade de discussão?, disse o porta-voz. A sigla DPRK representa o nome oficial da Coréia do Norte: República Popular Democrática da Coréia.