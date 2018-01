Coréia do Norte volta a ameaçar o Japão A Coréia do Norte emitiu uma forte advertência ao Japão horas antes do encontro marcado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir o controverso programa nuclear norte-coreano. Segundo a rede britânica BBC, a agência de notícias oficial do país disse que o Japão deveria "ter claro em mente que encontra-se dentro do alcance" das armas norte-coreanas. O recado parecia uma resposta ao lançamento pelo Japão de dois satélites espiões em março. Embora a Coréia do Norte tenha por prática realizar ameaças, em 1998 cumpriu uma delas e de fato lançou um míssil balístico contra o Japão. A reunião do CS da ONU ainda não ocorreu. Os EUA têm pressionado o conselho para que emita um comunicado condenando o governo norte-coreano pela saída do Acordo de Não-Proliferação Nuclear e pedindo que cumpra com suas obrigações internacionais. A China defende que o problema seja tratado fora do CS da ONU, apoiando o pedido da Coréia do Norte de conversações diretas com os EUA. A Rússia também alertou para as perspectivas desestabilizadoras de levar-se a discussão à ONU.