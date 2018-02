Coréia do Sul aceita dialogar com a Coréia do Norte A Coréia do Sul aceitou hoje a proposta da Coréia do Norte para retomada do diálogo, após o pedido de desculpas apresentado pelo Norte em relação ao letal confronto naval entre os dois países. O ministério sul-coreano da Unificação, que trata da política em relação à Coréia do Norte, concordou com a sugestão do governo de Pyongyang de novas conversações no início de agosto para reativar os esforços de reconciliação. No confronto naval ocorrido em junho entre os dois países, um barco patrulheiro sul-coreano afundou, matando 4 marinheiros e deixando outros 19 feridos. Seul estima que do lado norte-coreano o incidente tenha causado a morte de 13 marinheiros e provocado ferimentos em 17. Alinhando-se à proposta do Norte, o ministério sul-coreano sugeriu conversações preparatórias entre 2 e 4 de agosto num resort da Montanha do Diamante, na costa leste da Península Coreana. Em seguida, poderia ser marcada uma nova etapa de conversações em Seul. "Registramos o seu pedido de desculpas em relação ao confronto naval... e sua posição de que esforços devem ser empregados para evitar que esses incidentes venham a repetir-se no futuro", disse um comunicado divulgado pelo ministério. "Pedimos-lhe que sejam tomadas todas as medidas necessárias para que semelhante confronto militar não volte a ocorrer".