Coréia do Sul acusa a do Norte de incursão em suas águas Militares sul-coreanos disseram neste domingo que uma lancha da Coréia do Norte ingressou em suas águas territoriais. A embarcação norte-coreana teria entrado em águas em frente à costa ocidental da Coréia do Sul e regressado depois de 30 minutos, informou em Seul o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas sul-coreanas por meio de um comunicado. A Marinha da Coréia do Sul alegou ter enviado cinco mensagens de advertência por rádio à lancha, mas não houve resposta imediata. Por sua vez, a Marinha da Coréia do Norte negou a incursão em águas sul-coreanas e acusou o país vizinho de divulgar mentiras e "brincar com fogo". Os límites marítimos entre as Coréias do Norte e do Sul não são delimitados com clareza. Pyongyang não reconhece a divisão ordenada pela Organização das Nações Unidas. Tais limites foram determinados depois do fim da fase de combates da Guerra da Coréia, em 1953.