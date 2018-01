Coréia do Sul acusa Japão de fazer "rebuliço" na região O gabinete do presidente da Coréia do Sul acusou o Japão de estar fazendo um "rebuliço" com relação ao testes de lançamento de mísseis da Coréia do Norte, sugerindo que Tóquio está contribuindo para aumentar a tensão na península Coreana. "Não é bom aumentar a tensão na península Coreana ou agravar as relações entre (as Coréias) Norte e Sul, e também não ajuda a resolver a questão nuclear ou do míssil", diz uma nota divulgada pelo gabinete do presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun. "Não há motivo para fazer rebuliço sobre isso... como o Japão, mas todos os motivos para fazer oposição", diz a nota. O Japão propôs uma resolução no Conselho de Segurança da ONU pedindo sanções contra a Coréia do Norte, pelos seus testes de lançamentos de mísseis realizados na semana passada. As informações são da Associated Press (AP).