Coreia do Sul adia exercício militar devido ao mau tempo Por causa do mau tempo, a Coreia do Sul suspendeu neste sábado as práticas de artilharia que planejava realizar na ilha de Yeonpyeong, que se localiza perto da fronteira marítima com a Coreia do Norte. A ilha foi bombardeada pelos norte-coreanos no mês passado e quatro pessoas morreram. O adiamento foi anunciado depois de a Coreia do Norte ameaçar ontem lançar um ataque ainda mais severo contra a ilha se Seul prosseguisse com suas práticas.